Охотничье оружие разрешили брать в аренду

Россияне, а также иностранцы с 15 июля смогут взять в аренду охотничье ружье, в силу вступил соответствующий закон.

Иностранцы смогут арендовать ружья у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на его сдачу в аренду, а россияне — у любых юридических и физических лиц, имеющих такое ружье в собственности.

Условием для аренды является наличие соответствующего разрешения на владение оружием, а также охотничий билет. Одному физическому лицу можно передавать не более одного охотничьего ружья.

Для аренды оружия иностранцы должны получить разрешение на владение огнестрельным оружием за рубежом или ходатайство диппредставительства своего государства в России о выдаче разрешения на аренду такого оружия.

При этом использование арендованного оружия, а также перемещение с ним разрешается только в присутствии собственника или представителя лица, предоставившего оружие.

Согласно поправкам, срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия теперь составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу — 90 дней.