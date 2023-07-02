Девочка подала сигнал о помощи в эфире Первого канала

Восьмилетняя девочка показала жест, сигнализирующий о домашнем насилии, в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. Следователи начали проверку.

В выпуске «Мужское/Женское» от 21 июня рассказывали о конфликте бывшей пары из Мурома: мужчина жаловался, что мать его четырехлетней дочери не дает ему общаться с ребенком. Во время подготовки передачи команда взяла интервью у девочки и ее старшей сестры.

Восьмилетняя Вероника подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула другие пальцы — этот жест означает просьбу о помощи при домашнем насилии. Несмотря на это, девочка на кадрах говорит, что «очень-очень-очень сильно» любит маму и сестренку.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», — говорится в заявлении СУ СК по Владимирской области.

Редакция «Мужское/Женское» заявила в телеграм-канале, что намеренно не обсуждала этот жест в студии, однако обращение в следственный комитет России по Москве было написано незамедлительно. В Сети все равно удивились такому решению. Зрители уверены, что обращаться в правоохранительные органы следовало во время съемки девочек или монтажа, а не после выхода передачи в эфир.