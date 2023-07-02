НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девочка подала сигнал о помощи в эфире Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
721 1

Восьмилетняя девочка показала жест, сигнализирующий о домашнем насилии, в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. Следователи начали проверку.

В выпуске «Мужское/Женское» от 21 июня рассказывали о конфликте бывшей пары из Мурома: мужчина жаловался, что мать его четырехлетней дочери не дает ему общаться с ребенком. Во время подготовки передачи команда взяла интервью у девочки и ее старшей сестры.

Восьмилетняя Вероника подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула другие пальцы — этот жест означает просьбу о помощи при домашнем насилии. Несмотря на это, девочка на кадрах говорит, что «очень-очень-очень сильно» любит маму и сестренку.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», — говорится в заявлении СУ СК по Владимирской области.

Редакция «Мужское/Женское» заявила в телеграм-канале, что намеренно не обсуждала этот жест в студии, однако обращение в следственный комитет России по Москве было написано незамедлительно. В Сети все равно удивились такому решению. Зрители уверены, что обращаться в правоохранительные органы следовало во время съемки девочек или монтажа, а не после выхода передачи в эфир.

Еще по теме
Российский хоккеист задержан в Польше по делу о шпионаже
Предполагаемые останки экипажа «Титана» обнаружены в поднятых обломках
Град размером с яйцо выпал в Бийске
Шесть детей отравились коктейлями с водкой на Алтае
смотреть все
ЧП #Происшествия #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
WSJ сообщила, что российская оборона шокировала ВСУ
30
Путин подвел итоги мятежа
27
Россия ракетой уничтожила группу американских наемников
26
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
23
Путин не сомневался в поддержке народа