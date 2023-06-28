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Зеленский призвал к переносу Рождества на 25 декабря назло России

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду страны законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Целью законопроекта является «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря», сказано в документе.

Зеленский считает, что перенос Рождества «позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство на Украине».

Православные верующие России и христиане западных конфессий отмечают Рождество в разные даты. Первые по юлианскому календарю — 7 января, вторые по новоюлианскому календарю — 25 декабря.

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Политика #Мир #Религия
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