Зеленский призвал к переносу Рождества на 25 декабря назло России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду страны законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», приводит ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Целью законопроекта является «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования 25 декабря», сказано в документе.

Зеленский считает, что перенос Рождества «позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство на Украине».

Православные верующие России и христиане западных конфессий отмечают Рождество в разные даты. Первые по юлианскому календарю — 7 января, вторые по новоюлианскому календарю — 25 декабря.