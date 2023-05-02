Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Программа субсидирования найма и бесплатного переобучения расширена на участников специальной военной операции и членов их семей, сообщается на сайте правительства РФ. Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», — говорится в сообщении.

Обучение для таких граждан организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет.

Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.

Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России», затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов.