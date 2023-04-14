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Ксения Собчак благородно подставила Кристину Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущая Ксения Собчак поддержала актрису Кристину Асмус, которую продолжают травить за откровенную съемку в фильме «Текст», но опубликовала неудачную фотографию девушки, вызвав раздражение артистки.

Собчак встретилась с Асмус на премьере фильма «Вызов». Знаменитости пообщались и сделали совместное фото, которое, по мнению актрисы, выставило ее в невыгодном свете. 

Фото: © @xenia_sobchak

«Самый интересный "светский диалог"» состоялся с Кристиной Асмус. Не помню, как мы вышли на эту тему, но я сказала, что откровенные съемки — это круто и смело и это всегда часть актерской профессии. <…> А Кристина мне показалась человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества», — написала Собчак под общей фотографией.

Асмус вежливо поблагодарила Собчак за поддержку, но намекнула, что советы на эту тему ей не нужны.

«Ксения, эта тема неинтересна уже никому. <…> И за фото спасибо, я и мой второй подбородок (все то, что досталось мне после раздела имущества) довольны», — ответила Кристина Асмус на публикацию.

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