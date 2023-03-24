Российские власти не допустят милитаризации отечественной экономики, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, отрывки из которого опубликованы в его телеграм-канале.

Он отметил, что вопрос баланса между оборонной и гражданской промышленностью заключается «в искусстве управления». В свое время в СССР был в приоритете именно военный сектор, страна не умела производить товары народного потребления.

Современная Россия, по его словам, создала конкурентный аграрный сектор. «Я им очень горжусь. Поэтому мы себя можем кормить. Мы и других теперь кормим. Сейчас мы ни к кому не обращаемся, они к нам обращаются», — подчеркнул Медведев.

«И гражданская промышленность живет, а не выживает. Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально», — считает зампред Совбеза России.