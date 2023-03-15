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Путин выделит на развитие Улан‑Удэ дополнительные 150 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время посещения Бурятии заявил, что выделит дополнительно на развитие Улан-Удэ 150 миллиардов рублей до 2030 года.

Глава государства побывал на Улан-Удэнском авиазаводе, работу которого он оценил словом: «Супер!».

«Нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась, детские сады, ясли, школы, спортсооружения, объекты культуры, — все это должно вместе развиваться… Что касается Улан-Удэ, то на ближайшие несколько лет до 2030 года дополнительно на развитие города будет выделено 150 миллиардов рублей», — сообщил президент.

Среди проблем Улан-Удэ, решение которых должно быть взято в основу программы развития, Владимир Путин выделил качество воздуха. Он заявил, что в ближайшие 10 лет необходимо обеспечить Бурятию магистральным газом.

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