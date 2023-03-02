Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в России

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавнее землетрясение в Турции и Сирии, заявил что новые подземные толчки могут в марте поразить в том числе российский Дальний Восток.

Мегаземлетрясение магнитудой 8,5 и выше может произойти из-за особого положения Земли, Меркурия и Сатурна, считает ученый.

«Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта», — цитирует РИА Новости Хугербитса.

Он призвал жителей указанных регионов подготовить план на этот случай. «Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести все в состоянии повышенной готовности. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий на случай землетрясения», — отметил сейсмолог, добавив, что это спасет жизнь.

Российские ученые раскритиковали заявления Хугербитса. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал его прорицателем, а не ученым. Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал, что на полуострове не фиксировали никаких предвестников землетрясений.