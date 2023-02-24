Пьяный читинец залез на сцену к Диане Арбениной. ВИДЕО

Пьяный мужчина залез на сцену к Диане Арбениной во время концерта в Чите, артистка не дала охране остановить его.

Мужчина залез на сцену во время концерта 23 февраля. Охранники хотели остановить его, но Арбенина попросила никому не портить праздник. Он снял черную кофту и остался в тельняшке, сообщил корреспондент chita.aif.ru.

Мужчина взял микрофон, он с трудом говорил, очевидно, был пьян. Сказал, что сам не служил, но его брат погиб на СВО.

Арбенина ласково приобняла мужчину в тельняшке и предложила ему вместе спеть. Она исполнила песню «Секунду назад». «Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота…», — такая строчка есть в песне.