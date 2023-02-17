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России получит транспортный беспилотник ТрАМП

Источник:
РИА Новости
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Новейший российский беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) приступил к наземным испытаниям — первый полет запланирован на апрель.

«Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

ТрАМП способен будет перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Его особенность — большое грузовой отсек, позволяющий сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.

В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для оснащения радиолокационным, оптическим, картографическим и иным спецоборудованием. 

В боевом варианте за счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.

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