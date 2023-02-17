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Кортнева задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Фото: © vk.com/nsmusicband

Полиция задержала в Новосибирске лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, затем его отпустили, рассказал сам артист.

«Да, было (задержание), но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, (протоколов не составляли), все в порядке», — сказал Кортнев ТАСС.

Во вторник в одном из клубов Новосибирска должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. 

По независящим от коллектива причинам концерт у музыкантов доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение Почты России), в клубе сперва произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, сообщается в официальной группе «Несчастного случая» в «ВКонтакте».

«Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты, естественно, разъехались. Позже Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий. Сейчас уже все находятся в своих постелях (в Сибири — ночь)», — говорится в сообщении.

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