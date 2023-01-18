Экс‑губернатор рассказал о спасении танкового завода от Чубайса

Анатолий Чубайс, бывший в начале 1990-х вице-премьером российского правительства, собирался в те годы закрыть крупнейшего производителя танков в мире — Уралвагонзавод (УВЗ), сообщил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«Прихожу я к Чубайсу, говорю: есть у нас Уралвагонзавод — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — цитирует «Коммерсантъ» Росселя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Легендарные танки Уралвагонзавода

По его словам, Завод удалось сохранить благодаря крупному контракту с Минобороны. Жертвой новых порядков мог стать не только УВЗ, но и Уралмашзавод, добавил экс-губернатор.

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 миллиона безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа», — заявил Россель.