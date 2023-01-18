НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экс‑губернатор рассказал о спасении танкового завода от Чубайса

Источник:
«Коммерсантъ»
477 1
Танки Т-72Б3, произведенные на «Уралвагонзаводе»
Танки Т-72Б3, произведенные на «Уралвагонзаводе»
Фото: © «Ростех»

Анатолий Чубайс, бывший в начале 1990-х вице-премьером российского правительства, собирался в те годы закрыть крупнейшего производителя танков в мире — Уралвагонзавод (УВЗ), сообщил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«Прихожу я к Чубайсу, говорю: есть у нас Уралвагонзавод — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — цитирует «Коммерсантъ» Росселя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛегендарные танки Уралвагонзавода

По его словам, Завод удалось сохранить благодаря крупному контракту с Минобороны. Жертвой новых порядков мог стать не только УВЗ, но и Уралмашзавод, добавил экс-губернатор.

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 миллиона безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа», — заявил Россель.

Еще по теме
Путин порадовался за состояние российской экономики
Путин оценил Мантурова фразой «дурака валяете»
Всемирный банк дал прогноз падению экономики России
Меланжевый комбинат Алтая модернизирует производство
смотреть все
Экономика #Промзона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия согласилась на переговоры с Украиной
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Windows внезапно удалила ярлыки
Обсуждение (1)
О самом главном
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Россия согласилась на переговоры с Украиной
39
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
34
Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе
31
Российские десантники перешли в наступление на Донбассе
26
МИД заявил о борьбе России с альянсом западного ВПК и Украины