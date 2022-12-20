Tesla закрылась от хозяина и «ушла в спячку» на морозе

Пользователь TikTok с ником ddcustomz поделился серией роликов о «плохом поведении» его автомобиля Tesla на морозе. Машина закрылась, заблокировала багажник и «отказалась» от зарядки.

Пользователь на протяжении года делится роликами о владении Tesla, ее обслуживании и ставит небольшие эксперименты с функциями автомобиля, например, «заставляет» автопилот объезжать различные препятствия. С наступлением зимы ddcustomz столкнулся с обледенением корпуса, не позволяющим попасть в автомобиль.

Дверные ручки Tesla утоплены в дверь и, чтобы попасть в автомобиль, ее нужно извлечь, однако лед не дает этого сделать. Такая же ситуация наблюдается с багажником. Блогер назвал это «зимней спячкой».

В автомобилях Tesla есть датчик, который всякий раз, когда к нему приближается зарядный порт, поднимает небольшую панель, показывающую, куда его подключить. Из-за обледенения элементы корпуса остаются неподвижными и зарядить автомобиль невозможно.

Пока неизвестно, обледенение происходит из-за особенностей автомобиля или ddcustomz находится в сложных для эксплуатации погодных условиях. Температура, вызывающая неполадки, не указана. Business Insider сделала запрос в Tesla, но компания не ответила.