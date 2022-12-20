НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Tesla закрылась от хозяина и «ушла в спячку» на морозе

Источник:
Sibnet.ru
298 0

Пользователь TikTok с ником ddcustomz поделился серией роликов о «плохом поведении» его автомобиля Tesla на морозе. Машина закрылась, заблокировала багажник и «отказалась» от зарядки.

Пользователь на протяжении года делится роликами о владении Tesla, ее обслуживании и ставит небольшие эксперименты с функциями автомобиля, например, «заставляет» автопилот объезжать различные препятствия. С наступлением зимы ddcustomz столкнулся с обледенением корпуса, не позволяющим попасть в автомобиль.

Дверные ручки Tesla утоплены в дверь и, чтобы попасть в автомобиль, ее нужно извлечь, однако лед не дает этого сделать. Такая же ситуация наблюдается с багажником. Блогер назвал это «зимней спячкой».

В автомобилях Tesla есть датчик, который всякий раз, когда к нему приближается зарядный порт, поднимает небольшую панель, показывающую, куда его подключить. Из-за обледенения элементы корпуса остаются неподвижными и зарядить автомобиль невозможно.

Пока неизвестно, обледенение происходит из-за особенностей автомобиля или ddcustomz находится в сложных для эксплуатации погодных условиях. Температура, вызывающая неполадки, не указана. Business Insider сделала запрос в Tesla, но компания не ответила.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Роскачество порекомендовало защитить Smart TV от хакеров
Помощь или рабство: чем опасен искусственный интеллект
Путина удивили дипфейком Шольца
LG представила компактные автомобильные колонки
смотреть все
Авто #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Немцы приехали на зимовку в Калининградскую область
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
44
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
37
Серия взрывов прогремела в городах Украины
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
28
Россия нанесла массированный удар по Украине