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Глава Бурятии отреагировал на слова Папы Римского о жесткости бурятов

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал слава Папы Римского о жестокости «чеченцев и бурятов», назвав высказывание Франциска «странным», и напомнив о богатом опыте геноцида со стороны европейцев.

Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в истории есть много примеров того, как «цивилизованные нации» уничтожали города, страны и народы. Например, индейцев Северной Америки, или мирных жителей во время Крестовых походов.

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«Столица европейского государства — город Белград или целое государство — Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. И, безусловно, Папа Римский знает об этом», — резюмировал глава Бурятии.

На высказывание Франциска ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его «запредельным извращением истины».

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Политика #Мир #Россия #Бурятия
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c2h5oh76

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mosquito__2010

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c2h5oh76

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korvinsS

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