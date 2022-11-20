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Илон Маск восстановил страницу Дональда Трампа в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Twitter (запрещен в России) разблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа после голосования, объявленного новым владельцем соцсети Илоном Маском.

Маск спросил у пользователей Twitter, стоит ли восстановить аккаунт Трампа? За разблокировку проголосовали 51,8% респондентов, против — 48,2%. В опросе приняли участие около 15 миллионов пользователей

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — заявил Маск. Аккаунт экс-президента тут же был восстановлен. На его странице, созданной в марте 2009 года, сохранились все записи.

Twitter запретил Трампу пользоваться своим сервисом в начале 2021 года. Администрация соцсети аргументировала блокировку вероятностью того, что его твиты побудят людей к беспорядкам.

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Политика #Мир #Соцсети
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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем