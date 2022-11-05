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Путин заморозил советские долги перед гражданами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин отсрочил срок выплат полных компенсаций по вкладам Сбербанка, размещенным до 20 июля 1991 года. Теперь они заморожены до 1 января 2026 года, соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По подсчетам специалистов, объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 триллионов рублей, а в 2024 году достигнет 53,9 триллионов.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что в бюджете отсутствуют финансовые источники полной компенсации советских вкладов, также не приняты необходимые для этой процедуры законы.

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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...

MuCbE

Ой ладно тебе клоунадничать, единственное что ты поддерживал это шары своего куратора прозападного. Да...

pepelmetal

Коричневый язык говорит про коричневые штаны