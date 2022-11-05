Путин заморозил советские долги перед гражданами

Президент Владимир Путин отсрочил срок выплат полных компенсаций по вкладам Сбербанка, размещенным до 20 июля 1991 года. Теперь они заморожены до 1 января 2026 года, соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По подсчетам специалистов, объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 триллионов рублей, а в 2024 году достигнет 53,9 триллионов.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что в бюджете отсутствуют финансовые источники полной компенсации советских вкладов, также не приняты необходимые для этой процедуры законы.