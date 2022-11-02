Река Томь превратилась в тягучий мазут. ВИДЕО

Жители Томской области пожаловались, что река Томь в районе Северска стала похожа на тягучий мазут, Росприроднадзор обнаружили загрязнение нефтепродуктами, сообщает глава ведомства Светлана Радионова.
«Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз!», — написала в телеграм-канале Радионова.
Ведомство направило информацию в администрацию ЗАТО Северск для ликвидации последствий нефтезагрязнения.
«Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования вод», — отметила глава Росприроднадзора.
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