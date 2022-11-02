Предприятия по производству экипировки заработали в три смены

Предприятия по производству обмундирования и экипировки перешли на работу в три смены, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

После объявления частичной мобилизации 21 сентября образовался дефицит военной экипировки. В соцсетях появились жалобы, что мобилизованным ее приходится покупать самим. Она исчезла и из магазинов. Кремль пообещал решить эту проблему.

«Все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки», — сказал РБК Мантуров. По мере готовности ее передают в войска: «тем, кто переходит из групп слаживания и подготовки непосредственно к боевым районам».

По его словам, руководителям промышленных блоков администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручили отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и предоставлять руководству страны обратную связь.

Мантуров заверил, что «мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет».