Глава АвтоВАЗа допустил сборку иномарок

Зарубежные автоконцерны обращались в АвтоВАЗ с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Обращались. Мы ведем переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для АвтоВАЗа и для российской автомобильной промышленности в целом», — цитирует РИА Новости ответ Соколова на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях АвтоВАЗа.

Какие именно автоконцерны обращались к заводу и о каких именно моделях идет речь, руководитель предприятия говорить не стал.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас выпускаются четыре семейства: Vesta, Largus, Granta и Niva. При этом производство Vesta перенесено в Тольятти.