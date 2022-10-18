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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа допустил сборку иномарок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Зарубежные автоконцерны обращались в АвтоВАЗ с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Обращались. Мы ведем переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для АвтоВАЗа и для российской автомобильной промышленности в целом», — цитирует РИА Новости ответ Соколова на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях АвтоВАЗа.

Какие именно автоконцерны обращались к заводу и о каких именно моделях идет речь, руководитель предприятия говорить не стал.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас выпускаются четыре семейства: Vesta, Largus, Granta и Niva. При этом производство Vesta перенесено в Тольятти.

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