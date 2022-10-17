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Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Exeed

Тонкий металл и несовершенные агрегаты — главные «болезни» китайских автомобилей, но у них прекрасный дизайн, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Низкая цена китайских машин достигается не только массовостью (производства), но и экономией. Поэтому и металл тонкий, и силовые конструкции неидеальные. Какие-то узлы и агрегаты несовершенны, над ними надо еще поработать», — сказал Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

По его словам, бывает неидеальная связь коробки передач с двигателем, есть проблемы и с подвеской.

Но китайские авто выглядят лучше корейских и японских, они очень современные. По оценке Хайцеэра, в Китае есть порядка 500 автопроизводителей, которые стали «делать очень неплохие машины».

«Мы привыкнем и обязательно будем на них ездить», — резюмировал эксперт.

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Авто #Автопром #Авторынок
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