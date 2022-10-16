Путин в ближайшее время проведет заседание Совбеза РФ

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России, сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, который ведет передачу«Москва. Кремль. Путин».

«Ждем совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства», — сказал Зарубин.

Предыдущее заседание Совбеза прошло 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. В день обращения российские силы нанесли по всей территории Украины массированный ракетный удар.