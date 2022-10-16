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Путин в ближайшее время проведет заседание Совбеза РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России, сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, который ведет передачу«Москва. Кремль. Путин».

«Ждем совещания с членами Совета безопасности России, а также с членами правительства», — сказал Зарубин.

Предыдущее заседание Совбеза прошло 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. В день обращения российские силы нанесли по всей территории Украины массированный ракетный удар.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Ахахахаха xDДля корешей делает все)Или вопрос "нашим" знатокам. У кого имеются суммы свыше $10К?

mosquito__2010

Россия действует с точки зрения международного закона и права. Украина действует террористическими методами...

mosquito__2010

Ты эти тупорылые вопросы американцам задавай, что будет с миром если все пойдёт как то не так. Они кашу...

Vitall2005

Скоро Украина увидит чудеса Российской армии, а Китай что-то знает.