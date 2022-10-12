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Британского бизнесмена обвинили в помощи Дерипаске с обходом санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила британского бизнесмена Грэма Бонем-Картера в помощи российскому олигарху Олегу Дерипаске с обходом санкций США, говорится в сообщении американского Минюста.

Бонем-Картера арестовали в Великобритании, США будут добиваться его экстрадиции. По данным американского ведомства, британский бизнесмен с 2003 года работал на организации, связанные с Дерипаской, а также управлял его недвижимостью в Великобритании и Европе, включая дом на Белгравия-сквер в Лондоне.

В 2018 году против Дерипаски были введены санкции, тогда между ним и Бонем-Картером появился сговор, отмечает Минюст США. В обвинительном заключении говорится, что Бонэм-Картер участвовал в незаконных сделках на сумму более 1 миллиона долларов для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски, цитирует документ РБК.

По материалам дела, в период с 2005 по 2008 год Дерипаска через компанию Gracetown Inc приобрел три объекта жилой недвижимости в США — два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне.

Также Дерипаска поручил Бонем-Картеру создать новую компанию для управления его имуществом. Менее чем через два месяца, в июле 2018 года, британский бизнесмен зарегистрировал компанию GBCM Limited.

Ранее Дерипаска назвал сложившуюся в мире ситуацию «безумием» и предположил, что оно закончится в ближайшие три года. Предприниматель указал на фальсификацию уголовных дел и назвал суды по всему миру «послушными орудиями в руках политиков».

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