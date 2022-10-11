Доллар поднялся до 64 рублей

Курс доллара вечером во вторник поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля, следует из данных Московской биржи. Евро впервые с 11 августа подорожал до 63 рублей.

К окончанию торгов рубль немного укрепился. В итоге официальный курс доллара по итогам вторника повысился на 1,37 рубля, составив 63,68 рубля. Евро вырос на 1,54 рубля — до 62,34 рубля.

Эксперты отмечают, что на положение рубля негативно влияет внешний фон. Российская валюта ранее успешно игнорировала происходящее на глобальных рынках капитала, но теперь инвесторы начинают учитывать конъюнктуру.

Кроме этого, сырьевой фактор в настоящее время не оказывает рублю поддержки. Участники рынка считают, что российская валюта в ближайшие дни продолжит дешеветь.