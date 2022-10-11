Доллар поднялся до 64 рублей

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Курс доллара вечером во вторник поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля, следует из данных Московской биржи. Евро впервые с 11 августа подорожал до 63 рублей.
К окончанию торгов рубль немного укрепился. В итоге официальный курс доллара по итогам вторника повысился на 1,37 рубля, составив 63,68 рубля. Евро вырос на 1,54 рубля — до 62,34 рубля.
Эксперты отмечают, что на положение рубля негативно влияет внешний фон. Российская валюта ранее успешно игнорировала происходящее на глобальных рынках капитала, но теперь инвесторы начинают учитывать конъюнктуру.
Кроме этого, сырьевой фактор в настоящее время не оказывает рублю поддержки. Участники рынка считают, что российская валюта в ближайшие дни продолжит дешеветь.
MuCbEСогласен. Устроили переворот в 2014 спонсируя нацистские группировки. Поставили свое правительство и...
pepelmetalМмм, страшилки, вот оно что, натка на самом же деле не приближается к границам России и никогда не бомбила...
MuCbEВоенный эксперт подъехал. Даже проценты высчитал. 6-7 справятся. Ну да, для защиты деревни на 1000 человек.
Siberian sinner# ответ был Краспролу на 1 коммент