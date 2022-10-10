Белоруссия и Россия задействуют совместную группировку войск

Россия и Белоруссия начинают задействовать совместную группировку войск, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко.

По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии. Он отметил, что сейчас Москве не до этого конфликта. «Еще не хватало второго конфликта, вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность [контингента] Вооруженных сил Российской Федерации, но это будет не одна тысяча человек», — сказал Лукашенко.

«Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — такое поручение дал президент Белоруссии министру обороны страны.

Лукашенко подчеркнул, что если уровень угрозы достигнет нынешнего уровня, то начнется задействование группировки Союзного государства.