НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоруссия и Россия задействуют совместную группировку войск

Источник:
БелТА
928 8
Фото: Unknown / CC BY 4.0

Россия и Белоруссия начинают задействовать совместную группировку войск, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь», — цитирует агентство БелТА заявление Лукашенко.

По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии. Он отметил, что сейчас Москве не до этого конфликта. «Еще не хватало второго конфликта, вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность [контингента] Вооруженных сил Российской Федерации, но это будет не одна тысяча человек», — сказал Лукашенко.

«Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — такое поручение дал президент Белоруссии министру обороны страны.

Лукашенко подчеркнул, что если уровень угрозы достигнет нынешнего уровня, то начнется задействование группировки Союзного государства.

Еще по теме
Российские десантники остановили танковый удар ВСУ
Кандидаты наук из Новосибирска ушли добровольцами на СВО
Новосибирская область нашла деньги на выплаты мобилизованным
Медведев заявил о «стандартном раздолбайстве» при мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (8)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
45
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
32
ОПЕК+ назло Западу сократит добычу нефти