Посол РФ в США Анатолий Антонов полагает, что у американцев и стран, входящих в блок НАТО, есть нездоровый страх перед фактом наличия у России ядерного оружия.

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял», — сообщил он в эфире Первого канала.

По его словам, все страны хорошо понимают, что победителей в ядерной войне быть не может. И в Вашингтоне знают, к каким последствиям приведет ядерное столкновение между Россией и США.

«Россия до сих пор, и сегодня американские политики это признают, — резюмировал Антонов. — Та страна, которая может уничтожить США силами ядерного сдерживания. И здесь, мне кажется, думают о том, чтобы не допустить скатывания к кризису, о котором я говорил».