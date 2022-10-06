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Посол РФ заявил о страхе США перед ядерным оружием России

Источник:
Sibnet.ru
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Фото: © Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Посол РФ в США Анатолий Антонов полагает, что у американцев и стран, входящих в блок НАТО, есть нездоровый страх перед фактом наличия у России ядерного оружия. 

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял», — сообщил он в эфире Первого канала.

По его словам, все страны хорошо понимают, что победителей в ядерной войне быть не может. И в Вашингтоне знают, к каким последствиям приведет ядерное столкновение между Россией и США.

«Россия до сих пор, и сегодня американские политики это признают, — резюмировал Антонов. — Та страна, которая может уничтожить США силами ядерного сдерживания. И здесь, мне кажется, думают о том, чтобы не допустить скатывания к кризису, о котором я говорил».

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Политика #Мир #Оружие
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Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)