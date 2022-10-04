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Медведев выступил против отказа от Болонской системы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Совбеза России

Современная трехуровневая система высшего образования в России сочетает в традиции с требованиями современного мира, и отказываться от нее не нужно, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В целом, еще раз говорю, эта система работает, сочетает в себе традиции советской, и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира, цифровой реальности и новейших управленческих решений», — приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

По его мнению, «просто демонстративно отказываться от всего того, что идет нам на благо, смысла никакого нет». «Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши "друзья" на это постоянно провоцируют», — сказал Медведев.

В мае глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о выходе страны из Болонской системы образовательного процесса. Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к ней в 2003 году.

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