Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с СБУ

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб.

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов в сюжете телеканала «Россия-24».

Телеканал сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. При этом гендиректор сказал, что обстрел АЭС велся со стороны Украины из городов Никополь и Марганец.

«Персонал станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает станцию после этих обстрелов», — сообщил гендиректор АЭС.

Мурашова ранее выдворили на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти России».