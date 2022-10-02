Российские силы сорвали наступление ВСУ на южном направлении

Киевский режим предпринял попытку наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях и потерпел поражение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка», — сказал Конашенков.

По его словам, «в результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано».

Российские силы уничтожили 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.