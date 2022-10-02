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Российские силы сорвали наступление ВСУ на южном направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Киевский режим предпринял попытку наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях и потерпел поражение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка», — сказал Конашенков.

По его словам, «в результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано».

Российские силы уничтожили 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

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Топ комментариев

nifnif

Олимпийское движение всегда было вне политики,так было в хартии. когда америкосы в ираке начали воевать...

Egorka72

Про профпригодность генералов... - рыба с головы гниёт, есть правда в словах Рамзана Ахматовича..

Danilon

С Лиманом неудобно вышло. Ещё одна перегруппировка. А может Кадыров покажет пример этому генералу и сам...

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!