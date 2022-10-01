Пугачева выставила на продажу замок в Подмосковье за 1 млрд

Алла Пугачева решила продать замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей, певица снова уехала из России.
«Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию», — написал телеграм-канал Mash без ссылок на источник.
Также певица забрала документы детей из школы.
Директор Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не будет комментировать эту информацию.
СМИ сообщили в четверг, что Пугачева уехала из России без обратного билета.
Артистка уехала из страны в марте, но вернулась в августе. 16 сентября Минюст признал ее супруга Максима Галкина физлицом-иноагентом, а через два дня Пугачева призвала присвоить ей такой же статус. Она также раскритиковала политику действующего российского руководства и назвала цели ввода войск на Украину «иллюзорными».
UynachalnicaВот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!
slavayninИнтересно байден вообще осознаёт кто он?)
slavayninЯ думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены
jeryakobпо крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего