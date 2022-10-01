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Пугачева выставила на продажу замок в Подмосковье за 1 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Алла Пугачева решила продать замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей, певица снова уехала из России.

«Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию», — написал телеграм-канал Mash без ссылок на источник.

Также певица забрала документы детей из школы.

Директор Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не будет комментировать эту информацию.

СМИ сообщили в четверг, что Пугачева уехала из России без обратного билета.

Артистка уехала из страны в марте, но вернулась в августе. 16 сентября Минюст признал ее супруга Максима Галкина физлицом-иноагентом, а через два дня Пугачева призвала присвоить ей такой же статус. Она также раскритиковала политику действующего российского руководства и назвала цели ввода войск на Украину «иллюзорными».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего