Пугачева выставила на продажу замок в Подмосковье за 1 млрд

Алла Пугачева решила продать замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей, певица снова уехала из России.

«Алла Пугачева выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию», — написал телеграм-канал Mash без ссылок на источник.

Также певица забрала документы детей из школы.

Директор Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не будет комментировать эту информацию.

СМИ сообщили в четверг, что Пугачева уехала из России без обратного билета.

Артистка уехала из страны в марте, но вернулась в августе. 16 сентября Минюст признал ее супруга Максима Галкина физлицом-иноагентом, а через два дня Пугачева призвала присвоить ей такой же статус. Она также раскритиковала политику действующего российского руководства и назвала цели ввода войск на Украину «иллюзорными».