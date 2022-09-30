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Белого медведя Диксона заставят садиться и ложиться

Источник:
Sibnet.ru
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Раненный белый медведь Диксон из Красноярского края который не может двигать задними лапами, будет делать специальные упражнения, сообщила в телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон. Изначально специалисты решили, что медведь не сможет ходить из-за травмы. Затем заметили, что медведь иногда двигает одной задней лапой.

«После консультаций с иностранными реабилитологами московские врачи представили расширенный план реабилитации Диксона. Помимо стимуляции стоп и обогащения среды обитания, которое зоологи уже активно проводят, специалисты рекомендуют чаще менять позицию медведя во время тренинга: побуждать его по очереди садиться и ложиться», — написала Акулова.

По ее словам, у медведя будет целый комплекс упражнений. Это повороты корпуса в положении лежа, они помогают мышцам удерживать правильное положение тела. Также нужно будет помогать Диксону переводить ноги в нужную позицию. Ему надо учиться заново правильно располагать свои части тела.

Мишке сделают пандус, чтобы он могу передвигаться. Также врачи предложили использовать различное покрытие в вольере: шершавые поверхности или, например, искусственную траву. За счет этого к медведю будут постепенно возвращаться ощущения положения тела в пространстве.

Помимо стимуляции подвижности, специалисты рекомендовали усовершенствовать конструкцию пандуса: сделать его длиннее и более пологим.

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