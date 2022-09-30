Федеральная антимонопольная служба России в связи с жалобой депутатов Госдумы разберется с подорожанием военного обмундирования и армейского снаряжения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции», — говорится в сообщении.

Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию.

В ФАС уточнили, что «в числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен».

«При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования», — сказано в сообщении.