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Военкомат в Новосибирске забросали бутылками с зажигательной смесью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в военкомат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска, сообщает правительство Новосибирской области.

Неизвестные в 06.25 по новосибирскому времени бросили бутылки с зажигательной смесью в окна здания военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска.

Произошло возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, сообщил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Возгорание оперативно ликвидировали. Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

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