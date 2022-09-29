Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в военкомат по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска, сообщает правительство Новосибирской области.

Неизвестные в 06.25 по новосибирскому времени бросили бутылки с зажигательной смесью в окна здания военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска.

Произошло возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, сообщил военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Возгорание оперативно ликвидировали. Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.