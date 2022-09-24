Стратегический запас нефти в США упал до исторического минимума

Стратегический запас нефти США снизился до 427 миллионов баррелей, достигнув минимального показателя с 1983 года, пишет газета The Wall Street Journal.

Уменьшение стратегического ресурса произошло в связи с тем, что президент США Джо Байден распорядился высвободить 180 миллионов баррелей нефти в попытке снизить цены на топливо. Пока энергетической безопасности США ничто не угрожает, но риск увеличиться в декабре, когда запрет ЕС на импорт нефти из России начнет действовать в полную силу, приводит ТАСС материал WSJ.

Полный объем стратегического резерва составляет примерно 727 миллионов баррелей. Пока нет ясности, сколько времени потребуется для восстановления запасов нефти, отмечает издание.

Байден подписал в конце марта указ, обязывающий Министерство энергетики США продавать из стратегического резерва по 1 миллиону баррелей в нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране.