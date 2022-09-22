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Финляндия вводит запрет на въезд для туристов из России

Источник:
Iltalehti
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Финляндия в среду приняла решение о введении мер, не допускающих въезд в страну российских туристов, сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Летом выдачу виз россиянам уже прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва. А Финляндия в августе планировала сократить число принимаемых заявлений на визы в России. Однако в среду министр иностранных дел страны заявил, что туристы из РФ вообще не попадут в Финляндию.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для шенгенских виз, выдаваемых другими странами», — цитирует его газета Iltalehti.

При этом, отметил, Хаависто речь идет не только об угрозе безопасности, но и моральных принципах.

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы в то время, когда Россия ведет войну против Украины, отпуск россиян или поездки в отпуск в Финляндию или другие части Европы продолжались в обычном режиме», — сказал Хаависто.

Чиновник напомнил, что в стране уже действует механизм индивидуального въезда. Он предусматривает не только отказ в визе, но и отказ во въезде в страну даже человеку, у которого она есть.

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Политика #Мир #Туризм
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