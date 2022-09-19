Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки

Повышенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% начнут действовать с 1 декабря 2022 года для российских банков, сообщается на сайте Банка России. Они коснутся ипотеки на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.
Для таких кредитов будет применяться двукратный коэффициент риска вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика, отмечается в сообщении. Изменения ограничат предоставление кредитов с низким первоначальным взносом.
Во втором квартале кредитные организации практически не предоставляли ссуды по договорам долевого участия с низким первоначальным взносом — доля таких кредитов составила всего 0,3% от общего объема выдач против 2,6% в первом квартале 2022 года, следует из данных регулятора.
При этом в июле выдача ипотеки началась восстанавливаться после острой фазы кризиса — за месяц банкиры предоставили ссуды на 341 миллиард рублей, что сопоставимо с месячными показателями за первый квартал 2022 года.
Nik3316При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))
УдавиковПоклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...
pepelmetal"Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке боевых действий." Хахах...
karutoТы реально тупишь или прикидываешься? Железнодорожный с Октябрьским и Центральным объединили, но кто...