Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки

Повышенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% начнут действовать с 1 декабря 2022 года для российских банков, сообщается на сайте Банка России. Они коснутся ипотеки на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.

Для таких кредитов будет применяться двукратный коэффициент риска вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика, отмечается в сообщении. Изменения ограничат предоставление кредитов с низким первоначальным взносом.

Во втором квартале кредитные организации практически не предоставляли ссуды по договорам долевого участия с низким первоначальным взносом — доля таких кредитов составила всего 0,3% от общего объема выдач против 2,6% в первом квартале 2022 года, следует из данных регулятора.

При этом в июле выдача ипотеки началась восстанавливаться после острой фазы кризиса — за месяц банкиры предоставили ссуды на 341 миллиард рублей, что сопоставимо с месячными показателями за первый квартал 2022 года.