НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
534 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Повышенные надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% начнут действовать с 1 декабря 2022 года для российских банков, сообщается на сайте Банка России. Они коснутся ипотеки на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.

Для таких кредитов будет применяться двукратный коэффициент риска вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика, отмечается в сообщении. Изменения ограничат предоставление кредитов с низким первоначальным взносом.

Во втором квартале кредитные организации практически не предоставляли ссуды по договорам долевого участия с низким первоначальным взносом — доля таких кредитов составила всего 0,3% от общего объема выдач против 2,6% в первом квартале 2022 года, следует из данных регулятора.

При этом в июле выдача ипотеки началась восстанавливаться после острой фазы кризиса — за месяц банкиры предоставили ссуды на 341 миллиард рублей, что сопоставимо с месячными показателями за первый квартал 2022 года.

Еще по теме
Россиянам продлят кредитные каникулы
Криптовалюта Ethereum получила доступные для майнинга версии
Часть акций «Норникеля» вернут народу
Эксперт оценил вероятность укрепления доллара до 100 рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент США посмеялся на похоронах королевы Елизаветы II
Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки
Россиянам продлят кредитные каникулы
Импортный алкоголь ввезут по параллельному импорту
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

pepelmetal

"Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке боевых действий." Хахах...

karuto

Ты реально тупишь или прикидываешься? Железнодорожный с Октябрьским и Центральным объединили, но кто...