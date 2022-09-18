Финансист раскрыл выгоду ставок по коротким депозитам в банках

Ставки по коротким депозитам в данный момент выгоднее, чем по длинным, но ситуация скоро вернется в привычное русло, рассказал аналитик финансового супермаркета Банки.ру Вадим Тихонов.

Такая странность, называемая инверсией, случилась из-за того, что банки на фоне резкого поднятия регулятором ключевой ставки не предлагали клиентам «длинных» вкладов с высокими ставками, сказал эксперт.

«Таким образом, фокус смещался на краткосрочные вклады, и этот тренд пока не завершен», — пояснил агентству «Прайм» Тихонов.

Сейчас вкладчики ищут выгодные условия для дальнейшего размещения средств, сохраняя интерес к краткосрочным вложениям, доходность которых пока выше, добавил собеседник агентства.

Но, как отметил Тихонов, в сентябре ожидается смещение интереса в сторону долгосрочных депозитов на один-два года.