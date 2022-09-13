Киев опубликовал пожелания по гарантиям безопасности

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал рекомендации для проекта договора о гарантиях безопасности, документ появился на сайте главы государства.

«Киевский договор по безопасности» содержит перечень обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа.

Киев видит в качестве гарантов своей безопасности США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Договор также не должен заставлять ограничивать Киев численность и мощность своей армии, налагать какие-то ограничения или обязательства или быть обменом на нейтральный статус Украины.

Украина предлагает гарантам инвестировать в свою военную промышленность. Одновременно сохраняется курс на вступление страны в НАТО и ЕС. Пожелания включают подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов.

Кроме этого, странам-гарантам предлагается воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на Украине, получения от Москвы гарантий о ненападении и до полного возмещения ущерба от военных действий.