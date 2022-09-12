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Белый медведь с Диксона мог получить несколько видов травм

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Росприродназдора Светлана Радионова сообщила, что белый медведь с острова Диксон в Красноярском крае, был не только ранен из огнестрельного оружия, но и возможно, его сбил автомобиль.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон.

«После тщательного осмотра и компьютерной томографии диагноз ветврачей такой: у мишки множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны ребра. Скорее всего, его сбила машина», — написала Радионова.

По ее словам, с этим будут разбираться правоохранительные органы. К Диксону приедет невролог, будет за ним наблюдать, а затем вынесет окончательный вердикт.

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Жизнь #Звери #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

Ты не так давно говорил что и газ по 2000$ это очень смешно) видимо 3000$ уже не так смешно, да?

karuto

Блаженны скачущие, ну вы знаете...

masiki

После вчерашних бомбежек территории Украины переговоры тем более невозможны!

D_I_A_B_L_O_o

получается что так, бьют точно в цель, далеко летят, быстро передвигаются, ниодного подтвержденного видео...