Белый медведь с Диксона мог получить несколько видов травм

Глава Росприродназдора Светлана Радионова сообщила, что белый медведь с острова Диксон в Красноярском крае, был не только ранен из огнестрельного оружия, но и возможно, его сбил автомобиль.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон.

«После тщательного осмотра и компьютерной томографии диагноз ветврачей такой: у мишки множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны ребра. Скорее всего, его сбила машина», — написала Радионова.

По ее словам, с этим будут разбираться правоохранительные органы. К Диксону приедет невролог, будет за ним наблюдать, а затем вынесет окончательный вердикт.