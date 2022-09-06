Лобода поблагодарила Россию за карьерный рост

Певица Светлана Лобода после начала военной спецоперации уехала из России и навсегда отказалась здесь выступать, но она благодарна русским поклонникам, которые дали ей популярность.

Лобода не отрицает, что завершение карьеры в России повлияло на ее гонорары. Но она больше не намерена возвращаться сюда.

«Да, я потеряла очень многое. Да, я была номером один артистом в России. И я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, и тот успех, который Россия мне дала, но я не могу идти на сделку со своей совестью», — сказала певица в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в России).

Также Светлана Лобода сказала, что ни за какие деньги и ни на каких условиях не будет выступать в России и Белоруссии. Она отметила, что, отменив все концерты в этих странах, сразу вернула деньги поклонникам, в отличии от других артистов.

Например, украинский певец Макс Барских в свое время публично заявил, что не отдаст деньги за отмененные концерты в России.