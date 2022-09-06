«Норникель» выделит 50 млн рублей на сохранение кречета

«Норильский никель» выделит 50 миллионов рублей на помощь в сохранении популяции кречета в России, сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.
Кречет — самый крупный из соколов. За последние 20 лет его популяция снизилась в России почти в три раза из-за браконьерства. Приблизительная численность кречета в России составляет 3,5-5 тысяч гнездовых пар.
На выделенные 50 миллионов рублей создадут исследовательские участки с учеными на двух территориях — Ямале и Камчатке, где размещается самая большая группировка птиц.
«Мы говорим о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что мы уходим от точечных мероприятий к обоснованию научных подходов» — сказал замминистра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин.
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
колобок11Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?
AlhazredЭто да. Но хороший актер, не означает, что он как человек умен.
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?