НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили приезжать в Россию

Источник:
Sibnet.ru
468 6
Фото: © пресс-служба президента Украины

Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в «черный список» МИД РФ, им запрещен въезд в Россию.

МИД ввел персональные санкции против членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников и представителей делового и экспортного сообществ. Список из 25 лиц опубликован на сайте ведомства. В нем оказались и Пенн со Стиллером.

В ведомстве отметили, что решение стало ответом на антироссийские санкции США. «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор»,— говорится в заявлении министерства.

Пенн был на Украине в марте, практически сразу после начала военной спецоперации в России. он встречался с президентом Владимиром Зеленским. Стиллер посетил страну в июне как посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он также общался с Зеленским. 29 августа Зеленский вручил им государственные награды за поддержку страны.

Шон Пенн — один из самых титулованных актеров современности, лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Бен Стиллер — комик, наиболее известные фильмы — «Знакомство с Факерами», «Невероятная жизнь Уолтера Митти».

Тема: Военная операция на Украине
Украинский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
МАГАТЭ оставит наблюдателей на Запорожской АЭС
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»
Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова приговорили к 22 годам
Два сотрудника посольства России погибли при теракте в Кабуле
Стало известно, когда подорожает ОСАГО
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС