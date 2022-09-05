Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили приезжать в Россию

Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в «черный список» МИД РФ, им запрещен въезд в Россию.

МИД ввел персональные санкции против членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников и представителей делового и экспортного сообществ. Список из 25 лиц опубликован на сайте ведомства. В нем оказались и Пенн со Стиллером.

В ведомстве отметили, что решение стало ответом на антироссийские санкции США. «Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор»,— говорится в заявлении министерства.

Пенн был на Украине в марте, практически сразу после начала военной спецоперации в России. он встречался с президентом Владимиром Зеленским. Стиллер посетил страну в июне как посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он также общался с Зеленским. 29 августа Зеленский вручил им государственные награды за поддержку страны.

Шон Пенн — один из самых титулованных актеров современности, лауреат премии «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Бен Стиллер — комик, наиболее известные фильмы — «Знакомство с Факерами», «Невероятная жизнь Уолтера Митти».