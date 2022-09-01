Пьяный водитель остался цел в разорвавшейся пополам машине

Пьяный парень без прав угнал машину и врезался на ней в опору, автомобиль Lada разорвало пополам, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

19-летний парень без прав угнал машину «ВАЗ 2115», ключи были внутри автомобиля. Он врезался в бетонную опору ЛЭП и опрокинулся. Машину разорвало пополам.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был пьян, показание прибора составило 0,58 мг/л. В ДТП парень не пострадал, пассажиров в автомобиле не было. Кроме того, установлено, что молодой человек не имеет водительских прав.

В действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Водитель заключен под стражу.