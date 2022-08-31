Евросоюз приостановит визовый режим с Россией

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Страны Евросоюза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
При этом ЕС продолжит выдавать визы определенным группам россиян. Каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. «Мы не хотим закрываться от россиян», — подчеркнул Боррель.
Представители стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора — с 35 до 80 евро. Пока неизвестно, когда решение вступит в силу.
Частично упрощенный режим для россиян был приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.
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