Евросоюз приостановит визовый режим с Россией

Страны Евросоюза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

При этом ЕС продолжит выдавать визы определенным группам россиян. Каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. «Мы не хотим закрываться от россиян», — подчеркнул Боррель.

Представители стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора — с 35 до 80 евро. Пока неизвестно, когда решение вступит в силу.

Частично упрощенный режим для россиян был приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.