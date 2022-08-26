Озеро Шира в Хакасии сравнили с коктейлем «Кровавая Мэри»

Обильные осадки снизили соленость в озере Шира в Хакасии, так, что оно стало похоже на коктейль с двумя слоями, сообщает Сибирский федеральный университет.

Сто лет назад соленые озера Минусинской котловины были мельче и вдвое соленее из-за засушливого климата. Затем уровень озера значительно вырос из-за увеличившегося количества осадков и изменилась его соленость. В менее соленой воде выросло произошел взрывной рост мини-водорослей.

«Атмосферные осадки поступают в озеро с поверхности, воды современного Шира напоминают коктейль "Кровавая Мэри" (водка и томатный сок) из двух слоев, где придонный более плотный и концентрированно-соленый, а верхний — более опресненный и разреженный», — сообщила пресс-служба вуза.

«Двухслойная» структура озера не устойчива. Если прекратится подъем уровня озера, слои будут стремиться к смешиванию — динамику этому процессу задают сильные ветра и лед, каждый год замерзающий и тающий на поверхности озера.

«Судя по находкам нашего коллектива, в прошлом Шира уже переживало процессы, напоминающие наше время — в 17 веке уровень воды значительно поднимался, воды перемешивались — это явно указывает, что климат тогда тоже переживал значительные изменения», — отмечается в сообщении.