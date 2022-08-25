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Правила владения оружием ужесточили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые изменения в закон «Об оружии» вступили в силу 25 августа, теперь владельцам необходимо будет проходить техническое обслуживание оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов.

Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Передачу оружия для ремонта будут осуществлять на основании выданного Росгвардией направления.

Кроме этого, Росгвардия сможет направлять владельцев оружия на внеочередное обследование при наличии медицинских противопоказаний, информация о которых поступит из больниц и поликлиник.

Также граждане, награжденные огнестрельным оружием, получили право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях.

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Жизнь #Законы #Оружие
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