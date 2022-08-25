Фильм «После. Долго и счастливо» вышел в прокат

Продолжение мелодрамы «После» вышло в российский кинопрокат, фильм претендует занять лидирующие позиции по кассовым сборам.

Драма «После. Долго и счастливо» продолжает историю любви Тессы и Хардина. С каждым днем их связь становится крепче, а страсть сильнее. Но Хардин не может усмирить своих демонов, а Тесса уже не та наивная девушка. Паре нужно пройти новые испытания, чтобы понять, могут ли они быть счастливы.

Фильм «После. Долго и счастливо» — третья часть драмы «После», вышедшей в 2019 году, в 2020 году зрители увидели вторую часть истории. Третьему фильму прогнозируют кассовый успех в прокате, поскольку первые части были востребованы у зрителей.

Также в четверг, 25 августа, в кинотеатрах стартуют два мультфильма — «Барбоскины team» и «Гостья из космоса», байопик «The doors», комедии «Все ненавидят Йохана» и «Лена и справедливость», триллер «Идеальное убийство», боевик «Неубиваемый».