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NASA поделилось пугающими «воплями» черной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

NASA опубликовало на официальной странице в Twitter запись жутких звуков, которые издает черная дыра в Скоплении Персея. Она удалена от Земли на более чем 20 миллионов световых лет.

Исследователи отметили, что среди людей распространено мнение, что в космосе нет звука. Большая часть космического пространства действительно представляет собой вакуум, однако в группах галактик нередки скопления газа, которые способны передавать звук.

Скопление Персея — группа галактик шириной 11 миллионов световых лет, покрытая горячим газом. Астрономы выяснили, что черная дыра в центре скопления испускает волны давления, которые пульсируют в горячем газе. Эти волны удалось зафиксировать и преобразовать в звук.

Ученые подчеркивают, что частотный диапазон «воплей» черной дыры невозможно услышать с помощью человеческого уха, поэтому при расшифровке NASA увеличило звуковые данные на 57 и 58 октав.

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