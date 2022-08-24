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Директор «Москвича» обозначил срок восстановления авторынка в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Автомобильный рынок в России начнет постепенно восстанавливаться через два года, такой прогноз дал гендиректор автоконцерна «Москвич» Дмитрий Пронин.

К 2024 году объем производства может достигнуть 1,33 миллиона легковых автомобилей в год, а к 2026-му — 1,69 миллиона, цитирует Пронина РИА Новости.

«Сегодня показатели спроса на легковые автомобили оцениваются существенно ниже — на 50%, чем в 2021 году,— и прогнозные показатели строятся на цифре 770 тыс. автомобилей на конец 2022 года», — отметил гендиректор «Москвича».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за июль российский авторынок сократился до 32 412 реализованных машин — это на 74,9% меньше результата того же месяца 2021-го. При этом эксперты видят постепенное восстановление спроса после мая, в котором рынок достиг «дна».

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