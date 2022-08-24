Александра Бортич снимется в комедии «Я богиня»

Актриса Александра Бортич сыграет главную роль в комедии «Я богиня» про учительницу, решившую изменить свою жизнь.

Режиссером фильма станет актриса Ольга Дибцева, коллега Бортич по фильму «Холоп». Для Дибцевой «Я богиня» будет режиссерским дебютом.

По сюжету, учительница Лена лишается работы и мужа. Она начинает винить себя за неудачи, и подруга советует ей пройти тренинг «Стать богиней». Девушка быстро меняется и обретает счастье в лице мужчины. Но остается вопросом, сумела ли героиня разобраться в себе по-настоящему.

В фильме «Я богиня», кроме Бортич, снимутся Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец. Съемки проекта уже стартовали в Санкт-Петербурге.