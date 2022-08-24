Банки начали тестировать начисление зарплат через СБП

Российские банки начали тестировать начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП), сообщили в кредитных организациях.

Сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам в системе быстрых платежей. В их число входят как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН).

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При этом банк, куда будут поступать деньги, работник сможет выбрать самостоятельно, без уведомления работодателя, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

Как показывают соцопросы, россияне все еще сталкиваются с проблемой «зарплатного рабства». Так, по данным исследования, опубликованном на сайте ассоциации «ФинТех», 61% респондентов сообщили, что не выбирали зарплатный банк самостоятельно.